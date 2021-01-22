السلطات الروسية تشن حملة إجراءات صارمة بحق أنصار نافالني وسط تظاهرات

تشن السلطات الروسية حملة إجراءات صارمة بحق مؤيدي زعيم المعارضة أليكسي نافالني الذي ألقي القبض عليه في أحد مطارات موسكو يوم الأحد لدى وصوله من ألمانيا.

واحتجزت كيرا يارميش، وهي ناطقة باسم نافالني، بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة بعدما دعت إلى مظاهرة، حسبما أعلنت في تغريدة، مضيفة أن محكمة قررت احتجازها لتسعة أيام.

وجرى أيضا احتجاز منسقي فروع أنصار نافالني في فلاديفوستوك وكراسنودار وكالينينجراد.

ومن المقرر القيام بمظاهرات ضد احتجاز نافالني والقمع الحكومي على يد الرئيس فلاديمير بوتين في نحو 70 مدينة روسية غدا السبت.

حذر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمهور العام من المشاركة في مظاهرات غير مرخصة. والمظاهرات محظورة في روسيا منذ شهور جراء جائحة كورونا.

وجرى الحكم على نافالني الذي عاد من ألمانيا حيث كان يتعافى من محاولة اغتيال بغاز الأعصاب نوفيتشوك، بالسجن 30 يوما في الحجز ما قبل المحاكمة في محاكمة سريعة يوم الاثنين.

ويقول القضاء الروسي إن حكما صدر بحق نافالني لانتهاك إطلاق سراح مشروط من حكم سابق بالسجن وذلك بالسفر إلى ألمانيا من أجل تعافيه.