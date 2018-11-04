 برعاية من آل الشيخ.. تقارير: الهلال السوداني في مفاوضات متقدمة مع لاعب الزمالك - بوابة الشروق
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برعاية من آل الشيخ.. تقارير: الهلال السوداني في مفاوضات متقدمة مع لاعب الزمالك

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 10:55 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 10:55 م

ذكرت تقارير صحيفة سودانية، أن الهلال السوداني، في مفاوضات متقدمة مع لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك.

وأشار موقع "كفر وتر" السوداني، أن الهلال في مفاوضات متقدمة مع فرجاني ساسي لاعب الزمالك.

وأوضح الموقع السوداني أن الهلال قطع شوطا كبيرا في التفاوض مع  اللاعب ويأتي ذلك برعاية تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي.

وقالت الموقع السوداني أن آل الشيخ كان قد تكفل بصفقة اللاعب السنغالي نداي والتي وصلت قيمتها لـ 350 ألف دولار.

وفي نهاية التقرير ذكر موقع "كفر وتر"، أنه من المتوقع أن يحسم الهلال خلال الساعات المقبلة صفقة انتقال فرجاني ساسي لصفوفه.


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