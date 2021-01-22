 فايزر تزود الصحة العالمية بـ40 مليون جرعة من لقاح كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 22 يناير 2021 8:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

فايزر تزود الصحة العالمية بـ40 مليون جرعة من لقاح كورونا

أمل محمود
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 8:04 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 8:04 م

أعلنت شركة فايزر أنها ستوزد منظمة الصحة العالمية بـ 40 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك