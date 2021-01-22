فايزر تزود الصحة العالمية بـ40 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلنت شركة فايزر أنها ستوزد منظمة الصحة العالمية بـ 40 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.