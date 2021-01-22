فايزر تزود الصحة العالمية بـ40 مليون جرعة من لقاح كورونا

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أعلنت شركة فايزر أنها ستوزد منظمة الصحة العالمية بـ 40 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.