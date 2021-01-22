الرئيس الأمريكي يوقع عدة أوامر تنفيذية لمواجهة تفشي كورونا

وقّع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، عدة أوامرَ تنفيذية تهدف إلى معالجة جائحة فيروس كورونا من بينها إنشاء مجلس اختبار الوباء والعمل على تسهيل عملية العلاج من الفيروس.

وقال بايدن في خطاب له اليوم في البيت الأبيض بشأن هذه الأوامر، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن هذه الأوامر التنفيذية تعزز عملية الدعم و"تضمن الاستجابة العادلة" بشأن التعامل مع جائحة كورونا.

وأوضح بايدن أن من بين الأوامر التنفيذية ما يتطرق إلى عملية السفر الآمن للولايات المتحدة، إنشاء هيئة اختبار الوباء، دراسة مبادرة المدارس الآمنة، وكذلك ما يتعلق ببيانات فيروس كورونا التي يجب الحفاظ عليها وتسجيلها.

وأشار بايدن إلى أن الخطة تشمل أيضاً التأكد من إتاحة الدعم للحرس الوطني والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لمواجهة الفيروس، وأخيراً ما يتعلق بالاستجابة العالمية للتعامل معه.

واستطرد بايدن أن "كورونا تسببت بخسائر بشرية كبيرة في أمريكا" وأن "خطتنا لمواجهة كورونا ستنطلق بعملية تطعيم قوية".

ولفت بايدن إلى أن إدارته ستقوم بزيادة مراكز التطعيم ضد كورونا وأنها ستطلب المزيد من الأموال من الكونجرس للقطاع الصحي لمواجهة جائحة.

وأكد بايدن أن الأمر سيحتاج إلى أشهر من أجل تطعيم جميع الأمريكيين.