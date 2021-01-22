 كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى نحو 97.6 مليون والوفيات 2.09 مليون - بوابة الشروق
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كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى نحو 97.6 مليون والوفيات 2.09 مليون

إصابات كورونا حول العالم
إصابات كورونا حول العالم
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 5:29 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 5:29 م
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 97 مليونا و560 ألفا و180 حالة، حتى الساعة 8 و57 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الجمعة ،وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا مليون و92 ألفا و501 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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