إنتر ميلان يقلب تأخره أمام فينيزيا إلى فوز 2 - 1 في الدوري الإيطالي

قلب فريق إنتر ميلان تأخره بهدف أمام ضيفه فينيزيا إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي، والتي شهدت أيضا تعادل جنوه مع أودينيزي سلبيا.

وتقدم فينيزيا بهدف سجله توماس هنري في الدقيقة 19 وتعادل إنتر ميلان عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة 40 قبل أن يسجل إدين دزيكو هدف الفوز لإنتر ميلان في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فينيزيا عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق جنوه مع ضيفه أودينيزي سلبيا.

وشهدت المباراة طرد أندريا كامبياسو لاعب جنوه في الدقيقة 79.

ورفع جنوه رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، كما رفع أودينيزي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر