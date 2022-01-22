قال أحمد حسن أسطورة منتخب مصر والأهلي، إن الجيل الذهبي للفراعنة لم يكن الأفضل في أفريقيا وتوج بالثلاثية التاريخية، مطالبا الجماهير بعدم التشاؤم ودعم الجيل الحالي ضد الأفيال في أمم أفريقيا.

وصرح الصقر عبر برنامج الحكاية حول منافسات كأس الأمم الأفريقية:"جيلنا الذهبي لم يكن الأفضل في أفريقيا ولم يكن أفضل من كوت ديفوار والكاميرون، في ٢٠١٧ وصلنا نهائي ولم يكن المنتخب في أفضل حالاته، أتمنى التوفيق لهم".

وأضاف:"دائما كوت ديفوار منتخبا مميزا، وفي وقت ٢٠٠٨ كان أقوى من الجيل الحالي وكان في حالة تشاؤم عند الناس وإن هما اللي هيكسبوا وقدرنا إننا نكسب".

وطالب الصقر الجماهير بدعم الفراعنة ومؤازرتهم قبل مواجهة كوت ديفوار في دور الستة عشر من البطولة يوم الأربعاء المقبل.

وأشار أيضا:" منتخب مصر لو بيلعب برجل واحدة بيتعمل له ألف حساب، ويجب أن تظهر شخصيتنا من أول احتكاك باللقاء القادم ضد كوت ديفوار".