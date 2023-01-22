صحيفة: جيفري زينتس سيتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يحل جيفري زينتس محل رون كلاين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة التي نقلت عن أشخاص مطلعين، إن زينتس سيتولى المنصب بعد قيادة استجابة إدارة الرئيس جو بايدن لجائحة فيروس كورونا.

كانت وكالة بلومبرج للأنباء قد ذكرت بالأمس أن كبير موظفي الرئيس الأمريكي جو بايدن، رون كلاين، يستعد لترك منصبه في الأسابيع المقبلة.

وأبلغ كلاين بايدن بخططه للمغادرة، لكن توقيت تنحيه لا يزال غير واضح، وفقا لمصادر تحدثت لبلومبرج شريطة عدم الكشف عن هويتها.

ويعد كبير موظفي البيت الأبيض من بين أقوى الشخصيات في واشنطن، ويلعب دورا حاسما في تشكيل جدول أعمال الرئيس، والاتصال بالكونجرس.