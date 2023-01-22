 مقتل 10 أشخاص وإصابة 9 بحادث إطلاق نار في كاليفورنيا - بوابة الشروق
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مقتل 10 أشخاص وإصابة 9 بحادث إطلاق نار في كاليفورنيا

هديل هلال
نشر في: الأحد 22 يناير 2023 - 11:08 ص | آخر تحديث: الأحد 22 يناير 2023 - 11:08 ص

قتل 10 أشخاص وأصيب 9 آخرون بحادث إطلاق نار بحديقة «مونتيري» في كاليفورنيا، وذلك بحسب ما أفادته وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الأحد.

ووقع إطلاق النار بعد الساعة العاشرة مساءً (بالتوقيت المحلي)، بالقرب من موقع الاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد، الذي أقيم في وقت سابق من مساء السبت.

وتجمع عشرات الآلاف بعد ظهر يوم السبت، في مهرجان مونتيري بارك للسنة القمرية الجديدة، والذي يعتبر أحد أكبر الاحتفالات في المنطقة.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، الشرطة ووحدات الإطفاء وهي تجتاح المنطقة في شارع غارفي وتعالج الضحايا.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى عدة مستشفيات محيطة، لتلقي العلاج.


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