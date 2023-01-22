الصين مستعدة لدعم خطة إعادة هيكلة ديون سريلانكا

قالت الصين إنها تعتزم دعم خطة إعادة هيكلة ديون سريلانكا، في خطوة من شأنها أن تقرب البلاد من الحصول على قرض بقيمة 9ر2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال شيهان سيماسينغي، وزير الدولة للمالية السريلانكي، في مقابلة عبر الهاتف اليوم الأحد، "نحن نسير على الطريق الصحيح لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف سيماسينغي أن السريلانكيين سيتواصلون مع الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، لتأكيد ما إذا كانت الضمانات كافية لبدء برنامج الإنقاذ.

وتأتي تطمينات الصين بعد أيام من إبلاغ الهند صندوق النقد الدولي أنها ستدعم خطط إعادة هيكلة ديون سريلانكا.

وعقد الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينغ اجتماعا افتراضيا مع رئيس بنك "إكسيم" في وقت سابق من الشهر الجاري، في حين زار وفد صيني سريلانكا في 18 يناير الجاري.

كما أنهت سريلانكا محادثات إعادة هيكلة الديون مع اليابان الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات حكومية في ديسمبر الماضي أن ديون سريلانكا بلغت نحو 50 مليار دولار، منها حوالي 10 مليارات دولار مقسمة بشكل رئيسي بين الصين واليابان والهند