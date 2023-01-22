فريق جديد يقود نيوزيلندا بعد استقالة أردرن

سيقود فريق جديد من اثنين، نيوزيلندا ، حيث تم تأكيد كريس هيبكنز، رئيسا جديدا للوزراء اليوم الأحد.

وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا ، جاسيندا أردرن قد أعلنت استقالتها المفاجئة، يوم الخميس الماضي.

وقال هيبكنز، وهو المرشح الوحيد لتولي المنصب أمام مؤتمر صحفي اليوم الأحد أنه سيؤدي اليمين الدستورية، رئيسا للوزراء، يوم الأربعاء المقبل.

وستكون نائبته، كارمل سيبولوني وهي أول شخص من جزر "باسيفيكا" يتولى المنصب في البلاد، خلفا لوزير المالية، جرانت روبرتسون.

وكانت سيبولوني قد دخلت البرلمان في عام 2008، لتصبح أول مشرعة في نيوزيلندا،تنحدر من الجنوب .

وقالت سيبولوني أنه "لشرف كبير وامتياز" أن يتم عرض هذا المنصب عليها.

وسيبقى كيلفن ديفيس نائبا لزعيم لحزب "العمال".

وسيكون هيبكنز، رئيسا للوزراء قبل الانتخابات العامة المقرر أن تجرى في البلاد، في 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.