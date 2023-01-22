سوريا: ارتفاع ضحايا انهيار المبنى السكني في حلب إلى 11 وفاة بينهم طفل

ارتفع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب إلى 11 وفاة بينهم طفل، وإصابتين حالتهما خطرة، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء السورية «سانا».



وذكر مصدر في محافظة حلب، أن البناء مؤلف من خمسة طوابق، وأن سبب الانهيار يعود لتسرب المياه إلى أساسات المبنى.



ولا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء تعمل على البحث، لانتشال المفقودين تحت الأنقاض.



وتتكرّر حالات انهيار الأبنية السكنية في حلب، ثاني كبرى المدن السورية، إن كان جراء البناء المخالف من دون أسس متينة، أو نتيجة تصدع المباني جراء المعارك العنيفة التي شهدتها المدينة.



وتقطن غالبية كردية حي الشيخ مقصود، كما يتواجد فيه مقاتلون أكراد، ولجأ إليه قبل سنوات نازحون من منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، بعد سيطرة القوات التركية عليها.



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القتلى جميعهم من نازحي عفرين.



ودفعت أزمة النزوح الناتجة عن النزاع المستمر منذ العام 2011، إلى كثرة الجوء إلى مبان متضررة أو شبه مدمرة أو تفقر للبنى التحتية والخدمات الأساسية.



وفي سبتمبر الماضي، توفي 10 أشخاص، بينهم 3 أطفال، جراء انهيار مبنى مؤلف من 5 طوابق في حلب، بسبب ضعف أساساته.



وفي فبراير 2019، تسبب انهيار مبنى متضرر بفعل الحرب في المدينة بمقتل 11 شخصاً، بينهم 4 أطفال.