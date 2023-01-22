محافظ سوهاج يتفقد معرض أهلا رمضان بمنطقة العارف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، معرض "أهلا رمضان" بمنطقة العارف بالمدينة والذي أقيم بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية، ويضم كل السلع الأساسية من "الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن"، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق بنسبة من 15 إلى 25%.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية و الاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، وفي ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف حملات متابعة توافر السلع وإعلان أسعارها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي احتكار للسلع.



ورافق المحافظ خلال جولته النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وأحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج.



وأكد محافظ سوهاج، أن أجهزة الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، والعمل على التوسع في توفير منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.



وأشار إلى أن محافظة سوهاج نشرت عددًا من المنافذ الجديدة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لافتًا إلى استمرار تلك المنافذ حتى نهاية شهر رمضان.