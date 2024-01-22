ارتفعت اليوم الأحد، حصيلة المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية، إلى 6195 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال 25 فلسطينيا ليلة الاثنين.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية)، ونادي الأسير (أهلي).

وقالت المؤسستان، إن حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر من العام المنصرم، ارتفعت إلى أكثر من 6195، وفق وكالة الأناضول.

وأضافت المؤسستان أن "هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

وأشارت الهيئة والنادي إلى أن جيش الاحتلال اعتقل منذ مساء أمس الأحد، وحتى صباح الاثنين، 25 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

ووفق المؤسستين، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية ونابلس (شمال)، رام الله والقدس (وسط)، والخليل (جنوب)، وأريحا (شرق).

كما رافق حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشارت المؤسستان إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.