تصاعد وتيرة القصف والاشتباكات بخان يونس مع تقدم للأليات الإسرائيلية

تصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وشهدت المنطقة زيادة في حدة الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية المتوغلة في المدينة وعناصر من الفصائل الفلسطينية المسلحة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفاد شهود عيان لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) بأن محيط مستشفى ناصر في مدينة خانيونس والمناطق المجاورة لجامعة الأقصى والمناطق الغربية للمدينة، تشهد قصفا عنيفا من قبل الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، إلى جانب اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الإسرائيلي الذي توغل في تلك المناطق وعناصر من المقاومة الفلسطينية.

وأكد الشهود أن هذه المناطق تحتضن آلاف النازحين الفلسطينيين، ما تسبب في سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى.

وأسفر القصف الإسرائيلي بالطائرات والمدفعية على مدينة خانيونس عن تدمير عدة مبان سكنية وتضرر العديد من الشوارع والطرقات، مما أدى إلى وقوع دمار واسع النطاق في المنطقة، بحسب الشهود.

من جهتها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان بأن "الدبابات الإسرائيلية اقتربت من مستشفى الأمل التابعة لها، وأنهم فقدوا الاتصال تمامًا مع طواقمها بخانيونس نتيجة للتوغل البري".

وأضافت: "مركبات الاسعاف تعجز عن الوصول الى المصابين والجرحى في خانيونس، جراء حصار قوات الاحتلال لمركز اسعاف الجمعية واستهدافها كل من يحاول التحرك في المكان".