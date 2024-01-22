قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خلال الساعات الماضية 30 ألف نازح في خمسة مراكز إيواء بخان يونس.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان طالعته «الشروق»، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال ادعى أنها مراكز آمنة وكان قد دعا المواطنين للجوء إليها ثم ارتكب فيها مجزرة خلفت العديد من الشهداء.

وذكر أنّ هذا الأمر يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.

وأوضح أن جيش الاحتلال استهدف مراكز النزوح بالقصف المباشر وطائرات الكواد كابتر وطائرات الاستطلاع والمدفعية.

ومراكز الإيواء التي تم استهدافها هي مركز إيواء جامعة الأقصى، ومركز إيواء الكلية الجامعية، ومركز إيواء مدرسة خالدية، ومركز إيواء مدرسة المواصي، ومركز إيواء صناعة خان يونس.

وأكد المكتب، أن الجرائم الإسرائيلية أدّت إلى سقوط العديد من الشهداء ووقوع عدد من الإصابات بين صفوف بين النازحين الآمنين الذين لجأوا إلى مراكز الإيواء التي زعم الاحتلال بأنها آمنة.

وذكر البيان: «نُحمل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسئولية عن هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني وبخاصة بين صفوف النازحين في مراكز الإيواء والنزوح».

وأضاف: «نحمل المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيا نتيجة استمرار هذه المجازر والجرائم ضد القانون الدولي وضد القانون الدولي الإنساني وضد كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فهم من منحوا الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب هذه المجازر، وكذلك رفضوا وقف هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة».

وختم قائلًا: «نناشد كل دول العالم الحر بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء».