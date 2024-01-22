يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، جولة أفريقية، تشمل 4 دول؛ لإجراء محادثات تركز على تعزيز الأمن الإقليمي ومنع الصراعات وتعزيز التجارة والديمقراطية.



وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، أنه من المقرر أن يصل بلينكن في هذه الجولة إلى (الرأس الأخضر وساحل العاج ونيجيريا وأنجولا).



وتأتي جولة وزير الخارجية الأمريكي في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية وضعا متوترا خاصة عقب الانقلابات وقعت العام الماضي في النيجر والجابون وتصاعد التوترات والأزمات في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.



وكانت "مؤسسة تحدي الألفية" التي توفر مساعدات أمريكية للدول المستوفية لمعايير الديمقراطية قد أعلنت الشهر الماضي بأنها ستتعاون مع الرأس الأخضر على عقد جديد سيكون الثالث بين الطرفين.



يذكر أن الولايات المتحدة منحت الرأس الأخضر مبلغا قدره حوالى 150 مليون دولار، عبر حزمتين سابقتين، شملتا توسيع الميناء في العاصمة برايا، وتحسين الطرقات وبناء أنظمة للمياه والصرف الصحي.