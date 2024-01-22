الحوثيون يستهدفون سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن بصواريخ

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان"إن القوات البحرية (تابعة للحوثيين) نفّذت عملية عسكرية استهدفت سفينة الشحن العسكرية الأمريكية /أوشن جاز/ في خليج عدن".

وأشار سريع إلى أن "الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادمٌ لا محالة وأي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".

وأكد سريع "استمرار القوات المسلحة اليمنية بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وأردف بالقول "مستمرون في اتخاذ كل الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع عن اليمن واستمرار مساندة فلسطين".

وتابع "مستمرون في الرد على أيّ اعتداء أمريكي أو بريطاني على بلدنا، وذلك باستهداف كل مصادر التهديد في البحرين الأحمر والعربي".

وبشكل متكرر أكد الحوثيون استمرار عملياتهم العسكرية في البحرين الأحمر والعربي، على الرغم من الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع الحوثيين بدعم من حلفائهما رداً على تلك الهجمات.