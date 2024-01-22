نتنياهو يكشف عن مبادرة إسرائيلية لتبادل الأسرى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن هناك مبادرة إسرائيلية لتبادل محتجزين في قطاع غزة بأسرى فلسطينيين، دون الكشف عن تفاصيلها.

جاء ذلك خلال لقاء نتنياهو بممثلين عن أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة، نافيا أن تكون هناك مبادرة قدمتها حركة حماس بهذا الشأن، حسبما أفاد بيان صدر عن مكتب نتنياهو.

وذكر البيان، أن نتنياهو قال لعائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس خلال لقائه معهم إنه ليس هناك اقتراح حقيقي من قبل حماس.

وأضاف: «أقول ذلك بأقصى وضوح أستطيعه، لأن هناك أشياء كثيرة غير صحيحة تعذبكم. على النقيض، هناك مبادرة من طرفنا ولا أفصح تفاصيلها».

ولم يسبق لمسئول إسرائيلي أن أعلن في الأيام الماضية عن وجود مبادرة إسرائيلية لتبادل الأسرى، إلا أن وسائل إعلام تحدثت عن خلافات داخل الحكومة بشأن سبل إعادة المحتجزين من غزة.

ورفض نتنياهو لمقترحات تعرض من جهات مختلفة، لتمسكه بعدم وقف إطلاق النار، وهو الشرط الرئيسي لحركة "حماس".

وكانت عائلات الأسرى أقامت الأحد خياما على مقربة من منزل رئيس الوزراء بالقدس الغربية لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة.