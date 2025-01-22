جماعة الحوثي تعلن الإفراج عن طاقم سفينة إسرائيلية بعد احتجازه 14 شهرا

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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، الإفراج عن طاقم السفينة "جالاكسي ليدر" الإسرائيلية بعد مرور أكثر من 14 شهرا على احتجازهم.

جاء ذلك في بيان للمكتب السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين، نشرته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة.

وسبق أن أعلنت "الحوثي" في 19 نوفمبر 2023، الاستيلاء على السفينة "جالكسي ليدر"، فيما قالت تل أبيب حينها إن السفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، ونفت أن يكون على متنها إسرائيليون.

وقال مكتب الحوثي: "نعلن الإفراج عن طاقم السفينة جالاكسي ليدر (لم يحدد العدد)، التي تم احتجازها بتاريخ 19 نوفمبر 2023، في إطار معركة إسناد غزة".

وأوضح أن الخطوة جاءت بعد التواصل مع حركة حماس، وجهود سلطنة عمان، وذلك دعما لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت لاحق أعلنت جماعة الحوثي مغادرة 25 شخصًا من طاقم السفينة على متن طائرة عمانية.

وقالت قناة "المسيرة التابعة للحوثيين: "غادرت طائرة عمانية مطار صنعاء الدولي برفقة 25 شخصا من طاقم سفينة جلاكسي ليدر، ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار في غزة"، بحسب وكالة الأناضول.