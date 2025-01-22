خطاب يعلن تشكيل فاركو أمام الأهلي بالدوري

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أعلن أحمد خطاب المدير الفني للنادي فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي اليوم الأربعاء، في المباراة التي ستقام على أرضية ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو أمام الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: عزمي غومة، ياسين مرعي، أحمد جمال، جيفرسون إينكادا

خط الوسط: محمود جهاد، محمود عماد، محمد فخري.

خط الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر، زهير المترجي.

ويلتقي النادي الاهلي مع نظيره فاركو في تمام الساعة الرابعة عصرا اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يأتي فريق فاركو في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.