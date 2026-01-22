مياه سوهاج تسيطر على بقعة سولار متسربة بمياه النيل

رصدت إدارة العمليات والطوارئ والأزمات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم الخميس، آثارًا لتسرب بقعة سولار بالقرب من مأخذ محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما.

وقال محمد صلاح الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه على الفور تم رفع حالة الاستعداد القصوى، وإخطار غرفة العمليات والطوارئ بمحافظة سوهاج، وكل الأجهزة المعنية، وإيقاف مأخذ محطة مياه السكساكا المرشحة كإجراء احترازي، مع الاعتماد على كميات المياه بالخزان الأرضي لضخ المياه النظيفة، والذي تبلغ ساعته التخزينية 10 آلاف متر مكعب، دون وجود أي تأثير على انتظام الخدمة المقدمة للمواطنين.

عقب بحث الواقعة والتحري من الجهات المعنية، تبين أن تلك البقعة المتسربة جاءت من إحدى المعدات النهرية التي تقوم بأعمال التكريك في المجرى المائي لنهر النيل المجاور لمأخذ المحطة. وقامت الجهات المعنية بتحرير محضر رسمي بالواقعة، وتم إخطار شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمنيا.

وأوضح الكيميائي مصطفى حفني، مدير إدارة العمليات والطوارئ والأزمات، أنه فور رصد الواقعة تم التأكد من جاهزية حواجز المواد البترولية حول مأخذ المحطة بالتزامن مع قيام العناصر الفنية من معامل الشركة برفع عينات دورية من مياه المأخذ ومتابعة نتائجها بشكل مستمر، وأنه تم إعادة تشغيل المحطة بعد انتهاء آثار تلك البقعة، مع انتشار فرق المتابعة والرصد وفرق المناوبات لرفع عينات دورية للتأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية.