اليمن والتعاون الخليجي يبحثان التصعيد العسكري للحوثيين بمأرب والجوف

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف، المستجدات على الساحة اليمنية، والتصعيد العسكري لميليشيا الحوثي على محافظتي مأرب والجوف.

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الاتصال تطرق إلى أوجه التنسيق السياسي والشراكة مع مجلس التعاون الخليجي؛ لاسيما في دعمها التنموي لليمن.

وجدد الحجرف دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني، في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، مؤكدًا الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم وحدة وأمن واستقرار اليمن.