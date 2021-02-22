الشباب يعزز صدارته للدوري السعودي بثلاثية في مرمى الأهلي

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عزز الشباب صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، وذلك بفوزه على ضيفه الأهلي 3 / صفر اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 20 من المسابقة.

وتقدم الشباب عن طريق أحمد شراحيلي في الدقيقة 11، قبل أن يضيف ألفريد ندياي الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل كريستيان جوانكا الهدف الثالث للشباب.

ورفع الشباب رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق خمس نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدا أمام النصر.

على الجانب الأخر تجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة في المركز الثالث.