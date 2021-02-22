تقرير: انسحاب شركات أوروبية من مشروع خط أنابيب غاز نورد ستريم2 بسبب العقوبات الأمريكية

ذكر تقرير قدمته وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونجرس وحصلت عليه (د.ب.أ)، أن العقوبات الأمريكية على خط مشروع أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا نورد ستريم2 أدت إلى انسحاب 18 شركة أوروبية على الأقل من المشروع.



وبحسب التقرير فإن مجموعة "زيوريخ أنشورانس جروب" للتأمين وشركة "بيلفنجر" للهندسة المدنية هما شركتين من بين شركات عديدة انسحبت من المشروع.



وأضاف التقرير أن "المشاورات مع الحلفاء والشركاء مستمرة وتتزايد.. وزارة الخارجية تتشاور على نطاق واسع مع الحكومات الأجنبية من خلال الاتصالات، والتواصل المستمر مع السفراء وممثلي الحكومات رفيعي المستوى في العواصم الأوروبية واللقاءات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى ذات الصلة في واشنطن طوال فبراير الحالي".



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا الغربية عبر بحر البلطيق وألمانيا يهدد الأمن عبر المحيط الأطلسي من خلال زيادة اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية.



ويتجاوز الخط الجديد الأراضي الأوكرانية التي تمر عبرها حاليا أغلب إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.



في الوقت نفسه تواصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها للمشروع وتقول إنه مجرد مشروع تجاري.



من ناحيتها تعهدت روسيا باستكمال المشروع المملوك لشركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي.