وزير الاقتصاد الألماني لا يستبعد ارتفاع أسعار الغاز بسبب النزاع الأوكراني

لا يستبعد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ارتفاع أسعار الغاز في ألمانيا على خلفية الصراع الروسي-الأوكراني المتصاعد.

وقال الوزير المنتمي لحزب الخضر، اليوم الثلاثاء، في دوسلدورف عقب اجتماع مع رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، هندريك فوست، إن أسعار الغاز قد ترتفع على المدى القصير، موضحا أن هذا يتوقف أيضا على كيفية تطور العرض.

وفي الوقت نفسه أكد هابيك أن ألمانيا "آمنة الإمدادات" بالنسبة للغاز.

وذكر هابيك، أن الحرب ترفع الأسعار، مشددا على أهمية تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وضرورة توقف ألمانيا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري في أسرع وقت ممكن، مشيرا لذلك إلى ضرورة التوسع في الطاقة المتجددة بسرعة، مضيفا أنه يجب على ألمانيا أن تجعل نفسها مستقلة عن "التلاعب بالأسعار وإثارة الحروب" التي تحدث في البلدان الأخرى.

وفي سياق متصل، ذكر هابيك أنه تم الإعداد لإيقاف عملية اعتماد خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم 2" المثير للجدل خلال الأسابيع والأشهر الماضية، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب انتهاكا خطيرا للقانون الدولي باعترافه باستقلال المنطقتين الانفصاليتين دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا، مؤكدا أنه ستكون هناك عقوبات اقتصادية.