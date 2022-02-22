تصدرت الأردن اليوم الثلاثاء، أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 9 آلاف و117 إصابة جديدة و18 وفاة، وتماثل 17 ألفا و550 شخصا للشفاء خلال ال(24) ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و591 ألفا و278 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفا و731 وفاة، والشفاء إلى مليون و432 ألفا و148 حالة.

وأشارت إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس التاجي وصل إلى 4 ملايين و669 ألفا و73 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و347 ألفا و383 شخصا.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 وفاة و2117 إصابة جديدة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية، و4 آلاف و850 حالة شفاء، مشيرا إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 94% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 427 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى مليون و159 ألفا و584 إصابة، و6 وفيات جديدة بإجمالي 15 ألفا و922 وفاة، وتماثل 1232 حالة للشفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و137 ألفا و129 حالة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 164 إصابة جديدة، و7 وفيات، وتعافى 148 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 264 ألفا و365 إصابة، والوفيات إلى 6 آلاف و812 وفاة، والشفاء إلى 176 ألفا و966 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1053 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، و2499 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 615 ألفا و397 إصابة، والوفيات إلى 2531 وفاة، والشفاء إلى 597 ألفا و655 حالة بنسبة 97.11%.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و978 إصابة جديدة ليصل إجمالي المصابين في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى مليون و53 ألفا و252 إصابة، كما تم تسجيل 18 وفاة جديدة بإجمالي 10 آلاف و7 وفيات، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 855 ألفا و222 حالة.