تستأنف اليوم منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، أعرق البطولات القارية، بمواجهتي تشيلسي الإنجليزي أمام ليل فرنسي في العاشرة مساءً على ملعب ستامفورد بريدج، ويوفنتوس الإيطالي أمام مستضيفه فياريال في التوقيت ذاته على ملعب لاسيراميكا.

في المباراة الأولى، يسعى يوفنتوس للعودة بنتيجة إيجابية من الأراضي الإسبانية، عندما يحل ضيفًا على فياريال العائد لمنافسات الأدوار الإقصائية بعد غياب طويل، فيما يسعى الفريق الإسباني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار يريح الفريق في مباراة العودة.

ويمر فياريال بلحظة تاريخية حيث يخوض ثمن نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 13 عاما، على عكس ضيفه يوفنتوس الذي يشارك في هذا الدور للعام الثامن على التوالي.

ورغم أنه ليس في أفضل حالاته، سيعتمد يوفنتوس في هذا اللقاء على خبرته في دوري الأبطال أمام فياريال الطموح بقيادة المدرب أوناي إيمري صاحب الخبرة في مواقف مشابهة.

وتتوجه كتيبة المدرب ماسيميليانو أليجري إلى إسبانيا كالفريق الإيطالي الوحيد الذي يملك أملا واقعياً في بلوغ ربع النهائي بعد خسارة إنتر على ملعبه أمام ليفربول الإنجليزي 0-2 الأسبوع الماضي.

لكن فريق السيدة العجوز يدخل المباراة في فورمة غير مستقرة، حيث أبدى أنصاره عدم رضاهم عن النتائج والعروض في الآونة الاخيرة.

ومن المتوقع أن يدخل تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من تشيزني في حراسة المرمى، أمامه الرباعي ماتيا دي تشيليو، دي ليخت، أليكس ساندرو وكوادرادو، وفي الوسط دينيس زكريا، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو وويستون مكيني، فيما يقود الهجوم الثنائي ألفارو موراتا ودوشان فلاهوفيتش

وفي المباراة الثانية اليوم، يستقبل حامل اللقب، تشيلسي، فريق ليل الذي يخوض ثمن النهائي لأول مرة منذ 15 عاما، بعدما أنهى دور المجموعات في صدارة مجموعته على عكس خصمه الإنجليزي الذي خالف التوقعات واحتل المركز الثاني خلف يوفنتوس.

ويخوض تشيلسي اللقاء بعد تتويجه مؤخرا بمونديال الأندية وبينما يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل ليل المرتبة التاسعة في الدوري الفرنسي الذي مني فيه حتى الآن بـ7 هزائم.

وعلى الرغم من تتويجه بطلا للعالم للأندية، فان المستوى الذي اظهره تشلسي لم يكن مقنعا، فقد حقق الفريق فوزين صعبين على الهلال السعودي 1-0 واحتاج الى وقت إضافي لتخطي بالميراس البرازيلي 2-1 محققا أول لقب له في هذه المسابقة.

وقال توماس توخل، المدير الفني لتشيلسي: «نحاول النجاة في الوقت الحالي والأمر ظاهر للجميع، وضع اللاعبون الكثير من الضغوطات على أنفسهم، بالإضافة إلى ذلك لم نكن قد خضنا أي مباراة في الدوري المحلي على مدى 4 أسابيع».

ومن المتوقع أن يدخل تشيلسي مباراة اليوم بتشكيله المعتاد المكون من إدوارد ميندي في حراسة المرمى، أمامه رباعي في خط الدفاع كريستينسن، تياجو سيلفا، روديجير ومالانج سار، وفي الوسط كانتي، جورجينيو وبوليسيتش، بينما يقود الهجوم حكيم زياش، كاي هافيرتز ولوكاكو.