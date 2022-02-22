بولندا تدعو روسيا إلى الامتناع عن أي نوع من الاشتباك العسكري

دعا وزير الخارجية البولندي زبيجنيف راو، روسيا إلى الامتناع عن أي نوع من الاشتباك العسكري ومراعاة التداعيات طويلة المدى على العلاقات الدولية.

وأعرب راو، في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ونقلها راديو بولندا الناطق باللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن دعم بلاده الثابت لوحدة أراضي أوكرانيا في الحدود المعترف بها دوليًا.

من جانبها، حثت وزارة الخارجية البولندية، في بيان، روسيا على وقف التصعيد وسحب قواتها المسلحة المنتشرة حول حدود أوكرانيا والامتناع عن القيام بأي أعمال عسكرية أخرى، معربة عن تضامنها ودعمها الكامل لكييف.

وأدانت بشدة اعتراف روسيا بإقليمي دونيتسك ولوجانسك كجمهوريتين منفصلتين في شرق أوكرانيا.