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قالت وكالة "رويترز"، إنّ قافلة عسكرية روسية تضم أكثر من 100 شاحنة تقل جنودًا شوهدت في طريقها صوب حدود أوكرانيا في منطقة بيلغورود الروسية.

جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، وافق مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام القوات المسلحة خارج البلاد.

وكانت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أعلنت في وقت سابق أن الرئيس فلاديمير بوتين وجه طلبا لاستخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد.

وأضافت ماتفيينكو، خلال اجتماع لمجلس الاتحاد، اليوم الثلاثاء: "تلقينا طلبا من الرئيس حول استخدام القوات المسلحة الروسية خارج الاتحاد الروسي"، موجهة بإدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الجلسة والنظر فيه بمناقشات مفتوحة.