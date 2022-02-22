محمد رمضان يصور أحداث مسلسل «المشوار» بالإسكندرية

يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير مشاهد مسلسله الجديد «المشوار»، ويتواجد «رمضان» حاليا بمنطقة «كرموز» بمحافظة الإسكندرية، وسط أبناء المنطقة والجمهور هناك، وذلك استعدادا للمنافسة بالعمل في الموسم الرمضاني القادم 2022.

مسلسل «المشوار» بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، ندى بسيوني، خالد كمال، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبدالغني، خالد أنور، حنان يوسف، أحمد كمال، كارولين خليل، ثراء جبيل، ملك قورة، محمد عز، محمود الليثي، ندى موسى، محسن منصور، سارة عبد الرحمن، مهرة مدحت، محمد علي رزق، محمد جمعة، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

يشار إلى أن محمد رمضان، طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة «باي باي ثانوية»، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات إسلام شندي، وألحانه وتوزيعه، وإخراج ياسر سامي.