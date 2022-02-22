فولكس فاجن تمضي قدما نحو إدراج شركة بورشه التابعة لها في البورصة

تمضي مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات قدما في خططها لإدراج شركتها الفرعية للسيارات الرياضية "بورشه" في البورصة.

وأعلنت "فولكس فاجن" اليوم الثلاثاء، أنها تجري محادثات متقدمة حول هذه الخطوة مع شركة "بورشه أوتوموبيل القابضة"، وهي أيضا المساهم الرئيسي في "فولكس فاجن".

وتفاوضت "فولكس فاجن" و"بورشه القابضة" على اتفاقية بشأن النقاط الرئيسية التي ينبغي أن تشكل الأساس لمزيد من الخطوات استعدادا لطرح عام أولي محتمل لبورشه في البورصة.

ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، ولكن تدور تكهنات منذ فترة حول طرح عام أولي محتمل لبورشه.

وقفزت الأسهم الممتازة في "فولكس فاجن" بنسبة 5. 8٪ بعد الإعلان. كما ارتفعت الأسهم في شركة "بورشه القابضة" بنسبة نحو 10٪ خلال التعاملات الصباحية.