الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ110 آلاف مواطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ110 ألف و702 مواطن من خلال 82 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري.



يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 15 ألف و950 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 23 ألف و100 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1052 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.



وأكد "عبدالغفار" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.



ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 4 آلاف و489 مواطناً بمحافظة أسوان، و5 آلاف و881 مواطنا بأسيوط، و3 آلاف و814 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و 3 آلاف و464 مواطناً بالإسماعيلية، و 1374 مواطناً بالأقصر، و 635 مواطناً بالبحر الأحمر، و8 آلاف و 235 مواطناً بالبحيرة، و5 آلاف و 678 مواطناً بالجيزة، و5 آلاف و 725 مواطناً بالدقهلية، و 975 مواطناً بالسويس، و5 آلاف و651 مواطنًا بالشرقية، و2794مواطناً بالفيوم.



وأضافت "الصادق" أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لــ11 ألف و 187 مواطناً بالقاهرة، و4 آلاف و 416 مواطنًا بالقليوبية، و4 آلاف و192 مواطناً بالمنوفية، و7 آلاف و685 مواطنًا بالمنيا، و2287 مواطناً بالوادي الجديد، و4 آلاف و699 مواطناً ببني سويف، و1093 مواطناً بجنوب سيناء، و4 آلاف و627 مواطن بسوهاج، و2991مواطناً بكفر الشيخ، و1899 مواطناً بمطروح، و1863 مواطناً بقنا، و6 آلاف و863 موطناً بالغربية، كما تم الكشف الطبي على 8 آلاف و185 مواطناً بدمياط.