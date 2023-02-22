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بثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات توثق لحظة انتشال المطاردين حسام أسليم ومحمد أبو بكر بعد استشهادها داخل المنزل المحاصر في نابلس.

وهذان الشهيدان كانا المستهدفين من المجزرة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في مدينة نابلس.

تغطية صحفية: لخظة انتشال المطاردين حسام اسليم ومحمد أبو بكر بعد ارتقائهما داخل المنزل المحاصر في نابلس pic.twitter.com/dFAZRZ3XXx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2023

وأسفرت هذه المجزرة عن استشهاد ستة مواطنين، بينهم مسن، وإصابة أكثر من 71 آخرين بجروح، بينهم 6 في حالة الخطر.

وقالت وزارة الصحة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الشهداء هم عدنان سبع بعارة (72 عاما)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاما)، وتامر نمر ميناوي (33 عاما)، ومصعب منير محمد عويص (26 عاما)، وحسام بسام اسليم (24 عاما)، ومحمد عمر أبو بكر (23 عاما)، موضحة أن عدد المصابين وصل إلى 71 بينهم 6 في حالة حرجة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.

تغطية صحفية: من داخل المنزل الذي حوصر فيه المطاردين حسام اسليم ومحمد أبو بكر واللذين ارتقيا بعد رفضهما تسليم نفسيهما للاحتلال في نابلس. pic.twitter.com/tQZLzz8cjD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2023

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم.