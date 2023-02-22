تدشين مشروع الوقاية من إدمان وتعاطي المخدرات لاستهداف 250 مدرسة بكفر الشيخ

شارك محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تدشين مشروع الوقاية من إدمان وتعاطي المواد المخدرة في المدارس.

جاء ذلك فى إطار توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن استراتيجية الدولة لمكافحة التدخين والمخدرات، بهدف أهمية التصدي ومناهضة التدخين والإدمان ونشر ثقافة مضادة للتدخين من خلال التوعية والوقاية على مستوى الجمهورية، ضمن بروتوكول التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء المصري ومديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، باستهداف 250 مدرسة إعدادية وثانوية عام/فني.

حضر تدشين المشروع، محمد الدفراوي، موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور سلام العربي، منسق المشروع بمحافظة كفرالشيخ، والدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفرالشخ، وإيمان عبدالحميد،مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ومحمد زكي حلمى، رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وماجدة خطاب مدير إدارة المدرسة الفنية الصناعية بنات.

وتمكن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وحدة كفر الشيخ، من توعية الطلاب خلال 3 أيام بـ15 مدرسة، وشهدت المدارس إجراء المدربين المحتوى المرئي التفاعلي للتفاعل مع الطلاب وتعريفهم بأخطار المخدرات ورقم الخط الساخن 16023.