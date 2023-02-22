إيقاف أمين عام الحزب الجمهوري المعارض في تونس

أعلن الحزب الجمهوري المعارض في تونس، إيقاف أمينه العام عصام الشابي من قبل قوات من الأمن اليوم، ضمن حملة الإيقافات التي تشهدها تونس.

وقال الحزب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، إن شرطة مكافحة الإرهاب أوقفت الشابي دون ذكر المزيد من التفاصيل.

والشابي سياسي مخضرم وكان نائبا في البرلمان عقب أول انتخابات ديمقراطية شهدتها تونس بعد ثورة 2011 وهو من بين أبرز المنتقدين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد.

وشنت قوات الأمن التونسية سلسلة من الإيقافات في خلال أيام شملت سياسيين ورجل أعمال بارز ومدير إذاعة موزاييك الخاصة وقاضيين معزولين.

ولم تذكر السلطات الأسباب التي تقف وراء الايقافات لكن محامين أشاروا إلى تهم ترتبط بشبهات بالتآمر على أمن الجدولة وفساد مالي.

ويقول الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، ووضع خارطة طريق أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، إنه يعمل على مكافحة الفساد وتصحيح مسار الثورة بينما يتهمه خصومه بتلفيق تهم إلى المعارضة عبر استخدام القضاء من أجل تعزيز سلطاته في الحكم.



