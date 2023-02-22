المنوفية: مصرع سائق توكتوك على يد زميله بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب

لقي سائق توكتوك بقرية سنجرج في مركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه على يد سائق آخر؛ إثر طعنات متفرقة في جسده.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز منوف، بمصرع سائق توكتوك، على يد آخر طعنا بمطواة.

وبالانتقال إلى محل الواقعة، تبين مصرع "أ.م"، 20 سنة، سائق توكتوك، بطعنات متفرقة في الجسد، أودت بحياته، على يد "ح.ع"، 40 سنة، سائقتوك توك، عقب نشوب مشادة كلامية بينهما لمعاتبة كل منهما الآخر؛ بسبب خلافات سابقة لتحميل الركاب، ما دفع الأخير للتعدي على المجني عليه بمطواة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة.

وتم التحفظ على جثمان المجني عليه، وإيداعه بمستشفى منوف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.