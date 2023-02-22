أرقام من الهزيمة التاريخية لليفربول أمام ريال مدريد بدوري الأبطال

أصبحت أمال ليفربول الإنجليزي في بلوغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا ضعيفة للغاية، وذلك بعدما تعرض لأكبر هزيمة أوروبية على أرضه بخسارته 2 / 5 أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الستة عشر من المسابقة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه رغم تقدم الفريق الإنجليزي 2 / صفر بعد مرور 15 دقيقة فقط، فإن ليفربول تراجع بشدة أمام حامل لقب المسابقة الموسم الماضي، ليتلقى خمسة أهداف في شباكه.

وهذه هى المرة الأولي التي تلقي فيها ليفربول خمسة أهداف على ملعبه "أنفيلد" على مدار تاريخ مشاركاته بالمسابقات الأوروبية.

وأصبح ليفربول أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يخسر تقدمه بفارق هدفين إلى الخسارة بفارق ثلاثة أهداف.

وكان الفوز بفارق خمسة أهداف والذي حققه ريال مدريد هو الأكبر في تاريخ أي فريق، وذلك بعد المباراة التي شهدت تأخر فيردر بريمن الألماني صفر/3 قبل الفوز بنتيجة 5 /3 على أندرلخت البلجيكي في دور المجموعات بموسم 1993/1994 بالبطولة.

وأصبحت الخسارة القاسية أمام ريال مدريد أمس الثلاثاء، هي الثانية التي يتلقى فيها ليفربول أربعة أهداف أو أكثر في نفس الموسم من دوري أبطال أوروبا.

وكانت المرة الأولى في دور المجموعات حينما خسر الفريق 1 / 4 أمام نابولي الإيطالي، وهي المباراة التي دفعت الألماني يورجن كلوب إلى دعوة لاعبيه لإعادة اكتشاف أنفسهم.

وتلقى فريق ليفربول أربعة أهداف في مباراة واحدة فقط من قبل مع مدربه كلوب، وكانت أمام روما الإيطالي في إياب الدور قبل النهائي موسم 2017/2018 والتي تأهل من خلالها الفريق الإنجليزي للنهائي بمجموع المباراتين.

وفي 104 مباراة قبل وصول المدرب الألماني كان ليفربول قد تلقى أربعة أهداف مرتين فقط خارج ملعبه أمام باير ليفركوزن الألماني في موسم 2001 /2002 والثانية أمام تشيلسي في دور الثمانية موسم 2008/2009.

وفي حال لم ينجح ليفربول في تجاوز تأخره بتسجيل ثلاثة أهداف في "سانتياجو برنابيو"، فقد يكون ذلك الموسم الثالث على التوالي والمرة الرابعة في آخر ستة أعوام التي يخرج فيها من البطولة على يد ريال مدريد.

وفاز ليفربول بأول مباراتين له في مواجهة ريال مدريد في موسم 2008/2009، بنتيجة 5 / صفر في مجموع المباراتين في دور الستة عشر.

ومع ذلك، فإنه منذ ذلك الحين، خسر الفريق ست مباريات من أصل سبع مواجهات ومنها مباراتان في النهائي موسمي 2017/2018 و2021/2022.

وبعد نهاية المباراة الأخيرة أمام فريق كلوب، أصبح الفرنسي كريم بنزيما (ستة أهداف) والبرازيلي فينسيوس جونيور (خمسة أهداف) أكثر اللاعبين تسجيلا في مرمى ليفربول في تاريخ دوري أبطال أوروبا بمسماها الجديد والقديم.