مداهمات واعتقالات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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قالت مصادر فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي داهم عددا من مدن الضفة الغربية وشن حملة اعتقالات طالت 5 فلسطينيين على الأقل.

وذكرت المصادر، أن قوات الجيش شنت حملة مداهمات واقتحامات في طولكرم ورام الله ومناطق أخرى في الضفة الغربية، تخللها تفتيش عشرات المنازل فيما اندلعت مواجهات متفرقة.

وبحسب المصادر، اقتحمت قوة من الجيش مخيم نور شمس شرق طولكرم، واعتقلت شابين ومخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت شابا على الأقل بعد مداهمة منزله.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته اعتقلت 5 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبون لأجهزته الأمنية.

في المقابل ذكرت مصادر فلسطينية، أن مسلحين فلسطينيين نفذوا عمليتي إطلاق نار في الضفة الغربية باتجاه أهداف إسرائيلية من دون تسجيل إصابات.