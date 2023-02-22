افتتاح وحدات رعاية مركزة جديدة في أكاديمية قلب جامعة عين شمس بتكلفة 17 مليون جنيه

• المتيني: التوسعات الجديدة ترفع عدد المرضى المستفيدين سنويا إلى 22 ألفا

افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس وحدات الرعاية المركزة الجديدة والقسم الداخلي الجديد، بأكاديمية القلب بمستشفيات جامعة عين شمس "الدمرداش"، والذي تم إنشائه بالتعاون مع إحدى المؤسسات، بتكلفة بلغت نحو 17 مليون جنيه.

وأوضح المتيني أن أكاديمية القلب تعمل على تقديم خدماتها لعلاج المرضى غير القادرين، ويشرف على علاجهم خيرة الأطباء والاستشاريين المتخصصين في أمراض وجراحات القلب والصدر، مشيرا إلى أن أكاديمية القلب تعد أول مستشفى جامعي حاصل على الاعتماد والتسجيل بالهيئة العليا للاعتماد والرعاية الصحية GAHAR والذى يتيح للمستشفى تقديم خدماتها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف المتيني أن التوسعات الجديدة ستساهم زيادة القدرة الاستيعابية لأكاديمية القلب، التي تستقبل سنويا نحو ما يقرب من: 17 ألف حالة بالعيادات الخارجية، 2500 عملية قسطرة قلبية، 1200 عملية جراحة قلب كبار، 600 عملية جراحة قلب أطفال، 400 عملية جراحة صدر، 200 عملية منظار صدر،100 عملية قسطرة مخية، ليصل إجمالي عدد المرضى المستفيدين سنويًا إلى 22 ألف حالة.

وأشار الدكتور محمد الغنام، مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب، إلى أن العمل على توفير أعلى معايير الجودة والخدمة يأتي في مقدمة أولويات مستشفيات الجامعة وتسعي لتنفيذه من خلال الإمكانيات المتاحة لدينا من موارد وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تستهدف قطاع الصحة، بما يعود بالنفع علي المواطن المستفيد النهائي من الخدمة.

في سياق متصل، استقبل الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، البروفيسور سونج سو مساعد مدير معهد الصحة العالمي بجامعة ميتشتجن بالولايات المتحدة الأمريكية، لبحث سبل التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة ميتشتجن.

شهد اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض بالجامعة، الدكتوره شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، الدكتورة رشا خفاجي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، الدكتورة هيام طنطاوي وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سهام جرجس وكيل كلية التمريض لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نعمة فتحى سعد مدير مكتب التعاون الدولي بكلية التمريض والدكتورة رانيا عبد الرؤوف المدرس بكلية الآداب.

أكد الدكتور محمود المتيني أن جامعة عين شمس تفتح أبوابها دائما للتعاون مع الجامعات العالمية بهدف الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثي فى كل المجالات البحثية والعلمية بمختلف كليات الجامعة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع جامعة ميتشتجن الأمريكية.

واستعرض خلال اللقاء بعض البرامج التي تقدمها كلية التمريض بجامعة عين شمس.

من جانبه، عبر البروفيسور سونج سو مساعد مدير معهد الصحة العالمي بجامعة ولايه ميتشتجن بالولايات المتحدة الأمريكية عن سعادته بلقاء رئيس جامعة عين شمس لطرح سبل التعاون بين الجامعتين في المجال العلمي والطبيب، مشيداً بجامعة عين شمس وما تحظى به من مستوى علمي مرموق على مستوى مصر والشرق الأوسط.

وأوضح أن جامعة ميتشتجن قامت بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجامعات المصرية منها كلية الطب بالقوات المسلحة.

جدير بالذكر أنه تم عمل زيارة لكلية التمريض، وأبدى البروفيسور مدى إعجابه بالكلية وجميع منشاتها من معامل ومكتبة ومدرجات وقاعات تدريسية مجهزة بأحدث الأجهزة.