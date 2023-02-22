بايدن: قدمنا لأوكرانيا أنظمة أمن حساسة والدعم للاجئيها وضمان وصول الخدمات الأساسية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده قدمت لأوكرانيا أنظمة أمن حساسة والدعم إلى ملايين اللاجئين الأوكرانيين، كما ساعدت على ضمان وصول الخدمات الأساسية إلى البلاد، مؤكدا على مواصلة الدعم لأوكرانيا للدفاع عن حريتها.

وأضاف بايدن - خلال اجتماعه مع زعماء مجموعة بوخارست التسعة (B9) لحلف شمال الأطلسي "ناتو" الجناح الشرقي في القصر الرئاسي بالعاصمة البولندية وارسو، اليوم الأربعاء - أنه من دفع إلى توسيع الحلف ليضم العديد من زعماء الدول المتواجدين حاليا حول الطاولة الآن، مؤكدا على قوة الحلف وأنه أصبح أقوى في الوقت الحالي.

وأشار بايدن إلى أن الزعماء المشاركين في الاجتماع اليوم يدركون أحسن من أي شخص آخر ما هو على المحك في أوكرانيا، وأنهم أكدوا مرارا وتكرارا لإعادة تأكيد دعمهم.

كما شدد بايدن على أنه سيدافع عن كل شبر من الناتو، وأن ما هو على المحك ليس فقط أوكرانيا، بل الحرية أيضًا، موضحًا أن الأمور قد تغيرت بصورة جذرية وأنه يجب عليهم التأكد من إعادتها مرة أخرى.

وكان بايدن قد صرح - في وقت سابق اليوم عند وصوله إلى القصر الرئاسي في وارسو - بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد ارتكب "خطأ كبير" بإعلانه تعليق مشاركة بلاده في معاهدة "نيو ستارت" النووية - وهي اتفاقية مهمة لخفض الأسلحة النووية.

يذكر أن مجموعة بوخارست التاسعة تشكلت في عام 2015، وتضم دول بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.