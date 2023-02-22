استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة 36 خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على نابلس

استشهد فلسطينيان، وأصيب 36 آخرون بينهم 5 بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها المتواصل على من مدينة نابلس.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن فلسطينيين استشهدا متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال، فيما استقبل مستشفى رفيديا الحكومي 24 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي، 5 إصابات أحداها حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح، 4 إصابات بالرصاص الحي، ومستشفى الاتحاد النسائي 3 إصابات.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال ما زالت تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المحاصر في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة.

ودعت فصائل العمل الوطني عبر مكبرات المساجد، المواطنين في نابلس للنزول للشوارع لفك الحصار عن المحاصرين والتصدي لقوات الاحتلال.