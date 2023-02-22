التنمية المحلية: مبيعات منافذ أهلا رمضان بلغت 190 مليون جنيه

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن منافذ أهلا رمضان تجاوزت 19 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، موضحًا أن محافظة المنوفية وحدها تضم أكثر من 70 منفذًا.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية بفضائية "الحدث اليوم" مساء الثلاثاء، أن الوزارة اطلقت حوالي 100 سيارة متنقلة لبيع السلع الغذائية للقرى الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن حجم المبيعات من منافذ أهلا رمضان تجاوز 190 مليون جنيه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن طرح السيارات المتنقلة للقرى والأحياء الشعبية الأكثر احتياجًا يتم بالتنسيق مع مبادرات شبابية؛ للنزول مع هذه السيارات وتوزيع أكثر من 39 منتجا غذائيا بأسعار مخفضة بنسبة 25% عن الموجودة بالأسواق.

وأكد أنه تم إقامة ثلاثة منافذ لـ أهلا رمضان بمحافظة القاهرة و4 فروع إضافية بالجيزة، مشددًا استمرار الوزارة لفتح العديد من المنافذ حتى قدوم شهر رمضان؛ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ونوه أن الهدف الرئيسي من إقامة منافذ أهلا رمضان على مستوى الجمهورية يعود لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر بالأسواق؛ مناشدًا المواطنين بضرورة التواصل عبر مبادرة صوتك مسموع والاتصال بـ 01150606783؛ في حالة وجود تلاعب بالأسعار في أحد المنافذ.

وشدد أنه في حالة ضبط أحد المشاركين في منافذ أهلا رمضان يتلاعب بالأسعار؛ يتم وقفه فورًا من قبل لجان التفتيش بالمحافظة ومنعه من المشاركة في المعرض، مناشدا المواطنين بضرورة الحصول على الاحتياج الفعلي من السلع الغذائية دون احتكار كميات كبيرة منها؛ حتى لا يتسبب ذلك في خلق أزمة واختفاء بعض الأنواع.

وتستمر جهود وزارة التموين؛ في إطلاق العديد من منافذ بيع أهلا رمضان بمختلف محافظات الجمهورية؛ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة؛ في ظل ارتفاع الأسعار.

