إضراب شامل ونفير عام بالقدس غدا تنديدا بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

دعت القوى الوطنية والإسلامية في القدس، اليوم الأربعاء، أبناء العاصمة المحتلة إلى الإضراب الشامل والنفير العام في جميع مناطق وبلدات ومخيمات القدس، غدا، ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية، وآخرها المجزرة التي ارتكبها في نابلس وأدت إلى استشهاد 10 مواطنين.

وقالت القوى، في بيان صحفي، "ندعو أبناء شعبنا في العاصمة المحتلة إلى الاضراب العام والخروج إلى الشوارع وعلى الحواجز الاحتلالية وإعلان حالة النفير العام والتصدي لجرائم الاحتلال في كافة المناطق الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة".

واختتمت القوى بيانها بالتأكيد على أن كل هذه الجرائم لن تكسر أو ترهب، الشعب الفلسطيني بل ستزيده إصرارًا على النضال من أجل نيل حريته وإقامة دولته المستقلة.