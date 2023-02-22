كتائب القسام تحذر من تداعيات جرائم إسرائيل في الضفة الغربية

حذرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، من تداعيات "جرائم" إسرائيل إثر استشهاد ستة فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية.



وصرح الناطق باسم الكتائب المكنى "أبو عبيدة"، في بيان مقتضب بأن "المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة الغربية المحتلة وصبرها آخذ بالنفاد".



يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد ستة فلسطينيين بينهم مسن برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه نابلس في شمال الضفة الغربية واشتباك قواته مع مسلحين فلسطينيين.



وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانات منفصلة تندد بـ"الجريمة" الإسرائيلية في نابلس وتدعو إلى تصعيد المواجهة معها في كافة الساحات الفلسطينية.