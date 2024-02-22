ألمانيا تدافع عن موقفها في المفاوضات بشأن المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا

دافعت الحكومة الألمانية عن موقفها في المفاوضات الجارية بشأن الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي من أجل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات، في مواجهة الانتقادات الصادرة عن غيرها من الدول الأعضاء في التكتل.

وترغب الحكومة الألمانية في ضمان ألا تدفع أكثر من حصتها العادلة مع الاتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة لأوكرانيا، حيث إنها تقدم أيضا تبرعات ثنائية كبيرة لكييف.

وتقول برلين إن مثل هذه التبرعات الثنائية يجب أن يتم تعويضها مقابل مساهماتها في التمويل الموسع.

جدير بالذكر أن ألمانيا تعهدت بالفعل بتقديم أكثر من 7 مليارات يورو (7.6 مليار دولار)، كمساعدات عسكرية ثنائية لأوكرانيا هذا العام.

وقال سفير ألمانيا لدى الاتحاد الأوروبي، ميشائيل كلاوس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات التي جرت أمس الأربعاء، في التوصل إلى نتائج، إن "التسليم السريع وغير البيروقراطي للمعدات العسكرية، هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للبلاد".