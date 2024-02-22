ختام فعاليات الدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر في كفر الشيخ

اختتمت اليوم الخميس، التصفيات النهائية على مستوى محافظة كفر الشيخ للدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر في ألعاب خماسي "كرة القدم - كرة اليد - كرة السلة - الكرة الطائرة بنات - تنس الطاولة"، بالإضافة إلى معارض أندية الفتاة والمرأة، والذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر فرع كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وجاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في بيان إعلامي لها، أن مثل هذه الأنشطة والفعاليات تعمل على استثمار لطاقات النشء والشباب، كما تعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتعزز حب الانتماء للوطن.

وأشادت المديرية، بدور الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لما له من دور كبير في نشر الوعي الرياضي والثقافي والسياسي والفني والاجتماعي وغيرها من الأنشطة والبرامج متميزة.

الجدير بالذكر أن جميع المباريات والمسابقات أقيمت بالصالة المغطاة بنادي ستي كلوب بكفر الشيخ، وأسفرت نتائج المواجهات بمباريات خماسي كرة القدم عن فوز فريق مركز شباب فرج الكبرى بالمركز الأول وكأس الاتحاد، كما جاء في المركز الثاني فريق مركز شباب الربع.

فيما أسفرت نتائج المواجهات بمباريات كرة اليد بفوز فريق مركز شباب إدريجة بالمركز الأول وكأس الاتحاد، كما جاء في المركز الثاني فريق مركز شباب الروضة، وأسفرت نتائج المواجهات بمباريات كرة السلة عن فوز فريق مركز شباب الكفر الجديد بالمركز الأول وكأس الاتحاد.

كما جاء في المركز الثاني فريق مركز التنمية الشبابية بدسوق، فيما أسفرت نتائج المواجهات بمباريات تنس الطاولة (فردى) عن فوز اللاعب شريف منصور من مركز شباب أبو قطفة بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني اللاعب مصطفى احمد عبد الفتاح من مركز شباب عربان.

فيما أسفرت نتائج المواجهات بمباريات تنس طاوله (زوجي) عن فوز اللاعبين عبد الرحمن منصور عبدالله، ورامز إبراهيم الشناوي من مركز شباب أبو قطفة.

وأسفرت نتائج المواجهات بمباريات الكرة الطائرة بنات عن فوز فريق مركز شباب الرملة بالمركز الأول وكاس الاتحاد، كما جاء في المركز الثاني فريق مركز بيلا، كما أسفر نتائج تحكيم معارض منتجات أندية الفتاة والمرأة عن فوز فريق مركز شباب الرياض بالمركز الأول وكأس الاتحاد، كما جاء في المركز الثاني فريق مركز شباب إبشان.

وأقيمت تلك الأنشطة والفعاليات بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، والدكتور عمر وكوك عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وفرغلي عبدالجليل المدير التنفيذي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وبإشراف تنفيذي صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب مدير إدارة المشروعات، والسيد شاهين المدير التنفيذي لاتحاد مراكز شباب مصر فرع كفر الشيخ، وفريق عمل إدارة الشباب، وفريق عمل اتحاد مراكز شباب مصر فرع كفر الشيخ.