كشفت النيابة العامة، تفاصيل العثور على مرتكب واقعة بالعثور على نصف سفلي لجسم آدمي غير معلوم في مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية.

وقالت النيابة العامة في بيان، إنه تبين أن المدرس الخاص بالمجني عليه هو الجاني، وتم ضبطه وعرضه، وباستجوابه أقر تفصيلًا بارتكاب الواقعة بغيه طلب فدية من أهلية الطفل لمروره بضائقه ماليه.

تلقت كانت النيابة العامة إخطارًا من مركز شرطة الستاموني بتاريخ 14 فبراير الماضي، الساعة السادسة مساء بالعثور على نصف سفلي لجسم آدمي غير معلوم، وتم نقله بمعرفة الأهالي إلى مستشفى بلقاس العام.

انتقلت النيابة لمعاينة مسرح الواقعة والذي تبين أنه أرض زراعية مغمورة بالمياه وقامت بمناظرة النصف السفلي للجثمان.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المجني عليه والذي قرر بأن الجثمان لنجله، وأضاف بأن نجله كان قد توجه لتلقي درس في مادة علمية وبالاتصال على هاتفه المحمول أكثر من مرة لم يتجاوب، وفي المرة الأخيرة جاوبه مجهول وأخبره بقيامه بخطف نجله وطلب مبلغ فدية مائة ألف جنيه.

وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة والذي تبين أنه المدرس الخاص بالمجني عليه وتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة وباستجوابه أقر تفصيلًا بارتكاب الواقعة بغيه طلب فدية من أهلية الطفل لمروره بضائقه ماليه.