العثور على الجزء العلوي في واقعة قتل طالب ثانوي بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام وقطاع الأمن الوطنى من العثور على أجزاء الطالب إيهاب عبد العزيز، بعد 9 أيام من العثور على جسده مشطور نصفين، حيث عثروا على الجزء السفلي وقت اختفاء الطالب في 13 فبراير الماضي بأحد المصارف بنطاق المركز.

وعثرت القوات على أجزاء من الجسم وهي منطقة الأذرع والجزء العلوي باستثناء الرأس بالقرب من أحد المصارف المائية بنطاق مركز الستاموني.

وفور العثور على الجزء العلوي من الجسد جرى نقله إلى ثلاجة مشرحة مستشفى بلقاس المركزي، واستدعاء أهلية المتوفى للتعرف عليه، فضلا عن إخطار جهات التحقيق تمهيدا لنقل الجزء الذي عثر عليه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، مع أخذ عينات منه بمعرفة أطباء مصلحة الطب الشرعي ومطابقتها بالجزء السفلي الذي جرى دفنه مساء أمس الأربعاء.

وتبين من التحقيقات الأولية أن مرتكب الواقعة هو مدرس الفزياء الخاص بالطالب ويدعي "محمد ب" وذلك بمساعدة نجار صديقا له، و أن المدرس اعترف بإرتكاب الواقعة وقام بقتل الشاب ثم قام بتقسيم الجثمان لنصفين عن طريق منشاركهربائي.

أدى المئات من أهالي قرية 7 ثابت وعدد من القرى المجاورة بمركز الستاموني محافظة الدقهلية، صلاة الجنازة على الجزء السفلي الذي تسلمته أسرة الطالب إيهاب عبدالعزيز، والذي جرى العثور عليه منذ 8 أيام مشطور لنصفين وعثر على الجزء السفلي من جسده بإحدى المصارف بنطاق مركز الستاموني.

وخرج المئات من الأهالي القرية لحظة دفن الجثمان وتشييعه إلى مثواه الأخيرة ودفنه بمقابر الأسرة بعد أدوا صلاة الجنازة على الجزء الذي عثر عليه، فيما دعا البعض أن تكون صلاة غائب لحين العثور على الجزء العلوي من الجثمان تمهيدا لدفنه مع باقي الجسد. ووضع الجزء السفلي الذي أمرت النيابة العامة بتسلم الأسرة له فى نعش خشبي حتى جرى دفنه وسط حالة من الحزن.

وكانت لجنة من الطب الشرعي أجرت تقريرا نهائيا بشأن الجزء الذي عثر عليه بعد أن جرى عمل تحليل البصمة الوراثية DNA بمعامل الطب الشرعي ليتبين الجزء هو للابن المبلغ باختفائه والذي عثر عليه مقتولا بعد أخذ عينات من والديه.

وصرحت النيابة العامة باستخراج تصريح الدفن، وتسليم الجزء السفلي من الجثمان لذويه مع تكليف ضباط إدارة البحث الجنائي بالعثور على الجزء العلوي وإيداعه بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وضبط مرتكبي الواقعة وكشف غموضها وملابساتها.

يذكر أن أسرة إيهاب أشرف عبدالعزيز، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما قد أعلنت اختفاء نجلها 13 فبراير الماضي حتى جرى العثور على النصف السفلي من جسده بمصرف بين قرية النقعة وقرية 7 ثابت (بحر التبن) مساء اليوم التالي مقيد اليدين ومشطورة إلى نصفين.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص فى العقد الثاني من عمره مشطور جزءه السفلي فقط داخل شيكارة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب مبلغ بغيابه يدعى إيهاب أشرف عبدالعزيز، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما وجرى العثور عليه بمصرف بين قرية النقعة وقرية 7.

وبسؤال والده "مالك معرض للأدوات المنزلية" أكد اختفاء نجله منذ يومين وجرى تحرير محضر بغيابه بعد أن انقطع الاتصال به عقب خروجه من درس خصوصي.

ووجه مدير المباحث الجنائية بالدقهلية بتشكيل فريق بحث يضم ضباط إدارة البحث الجنائي بفرع غرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة الستامونى وبلقاس تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وملابساته.