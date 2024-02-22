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رد إكرامي الشحات نجم حراسة مرمى منتخب مصر الأسبق على عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف إكرامي من أجل عودته لحماية الفريق الأحمر مرة أخرى بعد الإصابة القاسية التي تعرض لها محمد الشناوي.

ويغيب محمد الشناوي عن الأهلي لأكثر من 3 شهور قادمة بعدما أصيب مع منتخب مصر بخلع في الكتف خلال مشاركته ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

الأهلي كان قد أعلن في الفترة الماضية تعاقده رسميًا مع محمود الزنفلي الحارس السابق لفريق الداخلية ليكون متواجدًا رفقة الحارسين مصطفى شوبير وحمزة علاء.

صرح إكرامي خلال تواجده ببرنامج (اللعيب):" قلت من قبل أن مصطفى شوبير هو الأحق بالحصول على فرصة حراسة مرمى الأهلي".

أضاف:" التعاقد مع الزنفلي طبيعي في ظل خروج حمزة علاء للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس بشهر يونيو".

أكمل:" الأهلي لم يفكر في التعاقد مع شريف إكرامي لأنه لا يشارك مع بيراميدز".

وانتقل إكرامي للحديث عن موقف رمضان صبحي من الرحيل عن بيراميدز قائلا:" كل ما يقال في علم الغيب ولا توجد أي معلومة ولكن حسب ما قرأته في الأيام الماضية أن مسئولي بيراميدز لن يفرطوا في اللاعب".

واصل:" حالة واحدة تجعل رمضان يرحل عن بيراميدز وهي وصول عرض خارجي لاحترافه".

أوضح:" سأكون كاذبًا إذا قلت أن رمضان سينتقل إلى الزمالك".

أتم:" عودته إلى الأهلي؟ لا أعلم هل الباب لا يزال مواربًا أم أغلق؟".